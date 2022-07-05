للتسوق الإلكترونى.. تيك توك يختبر ميزة «شوب»

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة "شوب" للمستخدمين باستعراض المنتجات وشرائها سواء كانت ملابس أو إلكترونيات وحقائب وأحذية ومستلزمات مطبخ أو أطفال وغيره. ويتم اختبار تلك الميزة فى إندونيسيا حاليا، وهى الخاصية التى يتم بيعها من خلال "تيك توك شوب"، وهو القسم الذى يسمح للتجار والمبدعين بعرض وبيع منتجاتهم للمستخدمين مباشرة عبر التطبيق. وتُطرح ميزة "شوب" فى عدد من الأسواق بإندونيسيا وفيتنام وسنغافورة وبريطانيا، وفقا لموقع "تك كرانش". وتظهر ميزة تيك توك الجديدة للمستخدمين بجانب علامات "فولوينج" و"فور يو" على الشاشة الرئيسية للمنصة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية. كما تتيح الخاصية رمز عربة التسوق على الجانب الأعلى الأيمن، وتشمل القائمة الطلبيات والرسائل قواسم الشراء والعناوين وطريقة الدفع، بالإضافة إلى ذلك تم تصميم صفحة الطلب لكى تساعد المستخدم فى متابعة طلبياته وشحنها والإرجاع.

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