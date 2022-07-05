حمل زوجها وأحذيته لـ 30 عاما.. قبيلة تعاقب هندية بسبب الخيانة

جدة - نرمين السيد - وشهدت منطقة ديواس فى ولاية ماديا براديش بـ الهند، حادثة غريبة من نوعها بعد الحكم على مرأة بحمل زوجها.

وظهرت امرأة هندية وهى تتعرض للضرب من أفراد ورجال قبليتها وزوجها، وإجبارها بحمل زوجها كنوع من العقاب لخيانتها.

وكانت تلك المرأة ترتدى إكليل من الأحذية، للإذلال على خيانة زوجها مع رجل آخر، وقرروا أهل قبيلتها بحمل زوجها وأحذيته لمدة 30 عاما لإذلالها.

وكانت الهندية مختفية لمدة 3 أو 4 أيام، وتفاجئوا بعدها بأنها مع أحد أصدقائها، مما أثار غضب زوجها وأفراد القرية لذا قرروا تطبيق القانون بأيديهم.

وبعد وصول الشرطة تمكنت من القبض على ما يصل إلى 9 أشخاص ومن ضمنهم الزوج واحتجازهم بتهمة الاعتداء على امرأة، وهتك حياء المرأة.