صبى يصطاد سمكة من نوع نادر (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - أبلغت وكالة تينيسى لموارد الحياة البرية (TWRA) أن إدواردز تاروميانز كان يشارك فى رحلة صيد بالمدينة ذات المناظر الخلابة فى 28 يونيو عندما اصطدم بالسمكة غير العادية، التى تنتمى إلى النوع "Ictalurus furcatus" - المعروف باسم سمك السلور الأزرق.

وعادة ما يكون هذا النوع رماديًا مائلة إلى الأزرق، ومع ذلك، فإن العينة التى اصطادها إدواردز كانت بيضاء فى الغالب مع بعض المناطق ذات اللون الوردى الفاتح على زعانفها.

فى حديث لمجلة "نيوزويك"، قال ريتشارد سيمز قائد الصبى فى رحلة الصيد، إن الأسماك "إن هذا النوع من الأسماك نادر بشكل لا يصدق لدرجة أن معظم الصيادين طوال حياتهم كلها يرون سمكة من هذا النوع أبدًا"، مضيفًا: "أبلغ من العمر 67 عامًا، وهذه أول مرة أشاهده هذه السمكة شخصيًا على الإطلاق ".

علاوة على ذلك، قال السيد سيمز إن الصيد كان غير عادى لدرجة أنه لو لم يلتقطوا صورة للأسماك، لوجد الناس صعوبة فى تصديق ذلك.

وأخبر السيد سيمز أن سمكة السلور الأبيض قد تم إطلاقها مرة أخرى فى الماء بعد أن اصطادها الشاب البالغ من العمر 15 عامًا، وفى الوقت نفسه، أشاد مستخدمو الإنترنت بالصيد النادر.