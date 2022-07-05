اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

وتحمل اليوم توقعات الأبراج نقلا عن موقع horoscopeعديدا من المفاجآت نبرزها كالتالى:

برج الحمل

احلم بالقدر الذى يسمح به عقلك، وكن هادئًا فى طريقة تعاملك مع شريكك.

برج الثور

يساعدك أسلوبك المقنع على حل الخلافات مع الطرف الآخر، وأنت بحاجة أن تكون على استعداد لقبول اللوم على الفشل وكذلك الثناء على النجاح.

برج الجوزاء

استمتع بوقتك مع شريك الحياة، ولا تدع التردد أن يحبطك فيما يتعلق بأمورك المالية.

برج السرطان

لا يفهم زملاؤك احتياجاتك ومخاوفك حتى تشرحها بوضوح، وكثيرا ما تشعر بالتوتر بشأن الديون المتراكمة عليك.

برج الأسد

لا تتردد فى أن تكون من تريد أن تكون، ولديك الحق فى أن تعيش حياتك بالطريقة التى تريدها، وابحث دائما عن طرق مختلفة لزيادة دخلك.

برج العذراء

ستحظى بالتقدير الذى تحتاجه، وعليك قضاء بعض الوقت بمفردك فى التفكير بهدوء، حول علاقتك، وكن حذرا من التصرف باستعجال فى أمورك المالية.

برج الميزان

لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل، وتحتاج إلى عمل مضاعف لتحسين أوضاعك المادية.

برج العقرب

هناك فرصة رائعة أمامك حيث يمكنك أن تخطو خطوات كبيرة فى عالم الإبداع، وتحتاج إلى الوقت للاستمتاع مع شريك حياتك، كما تحتاج أن تكون أكثر حرصا تجاه ما تنفقه.

برج القوس

يجب أن تسعى اليوم إلى إيجاد حل لمشاكلك مع شريكك، كما يجب أن تستخدم ذكاءك فى زيادة دخلك اليومى.

برج الجدى

تمتلك طاقة كبيرة، ما يساعدك فى تحسين حياتك المهنية، كما أن دعم من حولك يساعدك على تخطى تعثراتك المادية.

برج الدلو

دع طبيعتك الإبداعية تتألق فى عملك.. ويجب ألا تتردد فى أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالأمور المالية.

برج الحوت

استغل حالتك المزاجية رائعة، ما يساعدك فى إنجاز مهامك، وحاول قضاء ساعات فى العمل فى مشروع يجلب لك مزيدا من الأموال.