مسؤول روسى: خروج مايكروسوفت من أسواقنا سيكون له تأثير إيجابى

جدة - نرمين السيد - قال فاسيلى شباك، نائب وزير الصناعة الروسى إن خروج شركة "مايكروسوفت" من السوق الروسية سيكون له تأثير إيجابى على منتجى البرمجيات المحليين، فى ظل توفر أنظمة التشغيل الروسية.





وأوضح شباك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - أنه من وجهة نظر مطورى ومصنعى البرمجيات المحلية، فإن خروج "مايكروسوفت" من السوق الروسية هو بالتأكيد "أمر إيجابى". وأضاف شباك أنه على المدى المتوسط ​​والطويل، سيكون لذلك تأثير إيجابى للغاية على قدراتهم وعلى مساحات السوق التى يمكنهم شغلها، مشيرا إلى وجود عدد من أنظمة التشغيل المحلية بالكامل فى روسيا، مثل Astra وAlta وRed OS. جدير بالذكر، أن شركة "مايكروسوفت" العالمية قررت فى مارس الماضى تعليق مبيعاتها ونشاطها فى روسيا، كما قررت فى وقت لاحق حظر تحميل "ويندوز 10" و"ويندوز 11" فى روسيا.

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