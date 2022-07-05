عاصفة شمسية تضرب الأرض الأربعاء

ومرت يوم الجمعة الماضى عاصفة مغناطيسية على الأرض، ورغم ذلك إلا أن التوهج تسبب فى تساقط بعض بلازما الرياح الشمسية الكثيفة فى اتجاهنا، وأوضح الخبراء فى الموقع أن هذا كان كافيًا لإثارة عاصفة مغناطيسية أرضية من الدرجة الأولى مع الشفق القطبى عبر العديد من ولايات الطبقة الشمالية فى أمريكا، وفقًا لموقع "لاد بايبل" الإنجليزى.
وأشار المركز الأمريكى للتنبؤ بالطقس الفضائى التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، إلى أن عاصفة مغناطيسية من فئة G1 ضربت الأرض، لن تؤثر على صحة الإنسان، ولكنها يمكن أن تسبب اضطرابًا طفيفًا فى شبكات الطاقة وعمليات الأقمار الصناعية، كما أنها قوية بما يكفى لإثارة الشفق القطبى.
وأوضح خبراء الأرصاد الجوية بالمركز الأمريكى أن هناك فرصة لحدوث عاصفة مغناطيسية أرضية طفيفة من الفئةG1 فى 6 يوليو الجارى، ومن المتوقع أن يضرب تيار من الرياح الشمسية المجال المغناطيسى للأرض.
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