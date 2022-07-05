ويعد البرج الذى يبلغ ارتفاعه 324 مترًا من الحديد المطاوع، والذى بناه غوستاف إيفل فى أواخر القرن التاسع عشر، من بين أكثر الأماكن السياحية التى يقصدها الزوار فى العالم إذ يستقبل نحو ستة ملايين زائر كل عام.
لكن تقارير الخبراء التى استشهدت بها المجلة الفرنسية توضح أن البرج فى حالة سيئة وملىء بالصدأ، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأكد مدير البرج أن الأمر بسيط، إذ زار غوستاف إيفل المكان فسوف يصاب بنوبة قلبية، بحسب "رويترز".
ولم تتمكن المجلة من التواصل مع الشركة التى تشرف على البرج من أجل التعليق على تقارير الصدأ فى برج إيفل.
ويخضع البرج حاليًا لإعادة طلاء بتكلفة 60 مليون يورو استعدادًا لأولمبياد 2024، علمًا أنها المرة العشرين التى يتم فيها إعادة طلاء البرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملىء بالصدأ ويحتاج لإصلاحات.. تقارير تكشف عن الحالة السيئة لبرج إيفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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