شؤون الحرمين تستحدث «روبوتات» لتوزيع ماء زمزم على قاصدى المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - استحدثت رئاسة شئون الحرمين الشريفين عددًا من الروبوتات المختصة "إنسان آلى" تقوم بتوزيع 30 عبوة من ماء زمزم المبارك على قاصدى الحرمين الشريفين فى الجولة الواحدة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الروبوت يعمل 5-8 ساعات دون تدخُّل بشرى، ويجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، وهو ما جعله نقلة نوعية فى تاريخ سقيا ماء زمزم. ويحتوى الروبوت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية، وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه، وذلك لتفادى جميع أنواع العوائق حال وجودها. وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن، ومن ذلك سعيها فى استحداث نقاط تعبئة آلية حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها، وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، إضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعى فى عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

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