برصيد 7 جوائز.. مصر تتصدر الفائزين فى البطولة العربية المفتوحة للروبوت

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اختتام الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى فعاليات البطولة التى أقيمت خلال الفترة من الأول من يوليو حتى 4 يوليو الجارى، من خلال الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب "تكنو فيوتشر مصر"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية والاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية وذلك بحضور المهندس أيمن القبانى المدير التنفيذى للبطولة ونائب رئيس الجمعية العربية للروبوت وشريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والمهندس إسماعيل حسن ياسين رئيس الجمعية العربية الروبوت ومحمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.

وسجلت مصر المركز الأول فى مسابقات "فرست ليجو، فرست ليجو تشالنج، فرست تك، تتبع الخط - المستوى المتقدم، سومو - المستوى المبتدئ، الابتكار - مستوى مبتدئ، وكرة القدم للروبوت "، وحصدت الأردن جائزة مسابقة تتبع الخط - المستوى المبتدئ، ومسابقة سومو - المستوى المتقدم، كما تمكنت العراق هى الأخرى من تحقيق المركز الأول فى جمع الكرات المبتدئ.

كما حققت ليبيا فى مشاركتها الأولى المركز الأول فى مسابقة الابتكار - المستوى المتقدم؛ كما حصدت قطر المركز الأول فى مسابقة جمع الكرات - المستوى المتقدم.

وثمن المهندس أيمن القبانى المدير التنفيذى للبطولة أداء كافة الفرق؛ مؤكداً أن مستوى المنافسات والحوارات خلال المسباقات يدل على تقارب المستويات التعليمية مشيرا إلى أن البطولة كانت على مستوى عال من المنافسات وتميزت بروح التنافس الشريف بين كافة المشاركين.

من جانبه؛ قال شريف عبد الباقى رئيس الإتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية؛ إن البطولة أتاحت لشباب الدول العربية تكوين صداقات؛ وتقارب وجهات النظر؛ موضحا أن مصر ترحب دائما بضيوفها من كافة أنحاء العالم.

كما أوضح أن مصر لها دور هام فى تنمية الذكاء الصناعى؛ والمهارات العلمية بكافة مجالاتها.

ومن ناحيته؛ قال المهندس إسماعيل حسن ياسين رئيس الجمعية العربية للروبوت؛ إن أحد أهم أهداف البطولة بعيداً عن جمود الروبوت والذكاء الاصطناعى هو الارتقاء بالقومية العربية والارتقاء بمهاراتنا ووطنيتنا والتقارب فيما بيننا كأخوة.

وشهدت البطولة التى أقيمت على مدار 4 أيام مشاركة نخبة من المؤسسات التعليمية التى تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية؛ بمشاركة نحو 579 طالبا من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية؛ يمثلون 117 فريقا من 12 دولة عربية هم مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن وقطر والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق وليبيا؛ وبنحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت من كافة الدول العربية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من مسابقات البطولة إطلاق 9 مسابقات للروبوت امتدت لـ 6 ساعات، وسيطر الطلاب أصحاب أصغر الأعمار على مسابقة " فرست ليجو ديسكفر " وقدموا خلال المسابقة مشروعات عن وسائل نقل البضائع موضوع البطولة لهذا العام.

وتنافس خلال فعاليات اليوم الأول 24 فريقا فى مسابقة " فرست ليجو إكسبلور" فى المرحلة العمرية من 6 إلى 10 سنوات، وقدموا مستويات متقدمة فى البرمجة والتصميم وكذلك على مستوى العمل الجماعى.

فيما شارك 34 فريقا فى مسابقة " فرست ليجو تشالنج "؛ فى المرحلة العمرية من 10 إلى 16 سنة، وشهدت المسابقة اختبارات مختلفة وتضمنت غرف للتصميم والبرمجة؛ وغرف لكيفية عرض مشروعاتهم بأفكار مبتكرة لحل مشكلة نقل البضائع، وتضمنت المنافسات مشاركة كل فريق فى 3 مباريات من نفس المسابقة.

وتعد مسابقة " فرست تك تشالنج " من أكبر المسابقات على مستوى العالم، حيث تتيح لأى طالب الحصول على منحة دراسية فى واحدة من 200 جامعة أمريكية وذلك بمجرد المشاركة بها دون اشتراط الفوز، نظرا لاعتبار كل من يشارك بها طلاب مميزين تتهافت عليهم الجامعات الأمريكية.

وتضمنت منافسات القسم الثانى من البطولة مسابقة كرة القدم وهى عبارة عن ملعب للطلاب من عمر 6 إلى 10 سنوات؛ بحيث يخوض كل فريقين مباراة فى كرة القدم من خلال الروبوت ويكون لدى كل فريق روبوتين داخل الملعب، يحاولون من خلالها تسجيل أهداف.

كما شملت المنافسات مشاركة 8 مشروعات مبتكرة؛ بمسابقة الابتكار والتى تتضمن مستويين هى مستوى مبتدئ لمرحلة ما قبل الجامعة؛ ومستوى متقدم لمرحلة ما بعد الجامعة؛ وفيها يكون لدى المشاركين روبوتات حقيقية أنتجوها بغرض تصميم مشروعات ويمكن استخدامها فى مجال الصناعة.

وتضمنت المنافسات مسابقة " تتبع الخط " وشارك فيها 22 فريقا من خلال 3 مراحل فى المستويين المبتدئ والمتقدم؛ ويجرى فيها اجتياز المراحل الثلاث تباعا؛ وفى المرحلة الأخيرة يتم إخلاء القاعة من مدربى الفرق؛ وتكليف المنافسين بمهام صعبة من خلال عمل برمجة مختلفة للروبوتات حتى تتسابق لتصل إلى خط النهاية فى زمن أقل.

كما شملت المنافسات مسابقة جمع الكرات، وشارك فيها 22 فريقا من خلال الروبوتات التى تتنافس فى توصيل كرات البنج بونج إلى نقطة معينة فى طاولة بمنتصف القاعة، ويفوز من ينهى كراته فى زمن أقل.

وفى مسابقة " سومو " تنافس المشاركون من خلال الروبوت فى مباريات مصارعة بنفس قوانين لعبة السومو اليابانية؛ وفيها يحاول كل روبوت دفع منافسه خارج الحلبة؛ وتجرى المنافسة وفق قوانين وأبعاد محددة.

وشهدت فعاليات اليوم الثانى من مسابقات البطولة منافسات المتأهلين للمراحل النهائية فى كافة المسابقات؛ ووفقا لقوانين البطولة يتأهل بين 60 % إلى 70 % من المتنافسين حيث أتاحت العديد من الجوائز فى مختلف المسابقات تقديراً لجهود وأفكار المشاركين وتكريماً لكافة الطلاب باعتبارهم جميعاً متميزين؛ تشجيعاً لهم من أجل تنمية روح الابتكار والفكر والإبداع بداخلهم.

كما شهد اليوم الأخير من البطولة برنامج ترفيهى سياحى للفرق المشاركة بالبطولة داخل مدينة شرم الشيخ الساحرة؛ كأحد أهم أهداف البطولة وهى تعريف الفرق العربية بثقافة وتراث ومزارات البلد المضيفة.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تستضيف فيها مصر البطولة بنسختها الثالثة عشر لعام 2022؛ حيث سبق وتم استضافة البطولة فى نسختها السادسة لعام 2013 بمدينة الإسكندرية؛ ونسختها الحادية عشر لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ.