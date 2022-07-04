جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سى إن إن" أن "تيك توك" يعد تطبيق الفيديوهات القصيرة الأكثر تحميلا فى العالم، حيث تفوق على إنستجرام بـ 3.5 مليار عملية تحميل، كما يقضى المستخدمون ما لا يقل عن 46 دقيقة يوميًا على التطبيق، مما يجعله يتخطى المنافسين.
وأشارت إلى أن التطبيق يتميز ظاهريًا بالبهجة، إذ يسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى بما فى ذلك مقاطع الفيديوهات الخاصة بالرقص ودروس الطهى.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن النقاد يعتقدون بأن شيئًا أكثر شراً قد يتم تضمينه فى هذا النموذج، إذ أشاروا إلى أن قوته تأتى من جمع البيانات والخوارزميات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المسؤولون فى «تيك توك» يأكدون عدم وجود مخاوف أمنية تتعلق بالتطبيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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