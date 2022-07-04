وحيد القرن يعود لموزامبيق بعد 40 عامًا من انقراضه

جدة - نرمين السيد - حيث أسرت مجموعة من الحراس عددًا من حيوانات وحيد القرن السوداء والبيضاء وخدرتها ونقلتها مسافة تتجاوز 1600 كيلومتر إلى متنزه زيناف الوطنى فى موزامبيق، الذى تبلغ مساحته حوالى مليون فدان، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأوضح كيستر فيكرى، أحد نشطاء البيئة والمشرف على نقل حيوانات وحيد القرن لـ "وكالة رويترز"، أن حيوانات وحيد القرن مهمة للنظام البيئى وهذا أحد الأسباب التى تدفعنا لنقلها كل هذه المسافة الطويلة وبذل كل تلك الجهود حتى تصل إلى هنا.

وتجلب موزامبيق الحيوانات المهددة بالانقراض من جنوب إفريقيا فى محاولة لإحياء المتنزهات وتعزيز السياحة الداخلية.

وتهدف مؤسسة "بيس باركس" المعنية بالحفاظ على البيئة والتى تقود هذه العملية لنقل أكثر من 40 حيوانًا من وحيد القرن خلال العامين القادمين إلى موزامبيق.

وأشار أنطونى ألكسندر، مدير المشروع إلى أن المؤسسة نقلت بالفعل بعض الحيوانات المفترسة والفيلة إلى المتنزه وحان الآن دور وحيد القرن، مضيفًا:"من الممتع حقًا استكمال وجود الأنواع التاريخية فى المتنزه".

وتعد تلك المبادرة جزء من حملة لإنقاذ الحيوانات المهددة بالإنقراض من خلال نقلها إلى أماكن آمنة حتى يمكن زيادة عددها.

واعتبرت إيفيت مايبازى، وزيرة البيئة الموزامبيقية، فى بيان أن عمليت إعادة التوطين التاريخية هذه ستفيد صناعة السياحة الصديقة للبيئة الناشئة فى البلاد.

وتقلصت بشدة أعداد الحيوانات البرية فى موزامبيق بسب الحرب الأهلية التى استمرت 15 عامًا وانتهت فى عام 1992 وأيضًا بسبب الصيد الجائر.