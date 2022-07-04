مميزات هواتف Red Magic 7S و 7S Pro المخصصة للألعاب

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير حديثة أن شركة "Nubia" تعمل على مجموعة Red Magic 7S للهواتف الذكية المخصصة للألعاب، وقبل أسابيع تم رصد هاتف Red Magic 7S برقم طراز NX679S وأيضًا هاتف Red Magic 7S Pro برقم طراز NX709S.





ويأتى هاتفى Red Magic 7S و Red Magic 7S Pro بشاشة نوع OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة عرض Full HD+ وتبلغ 1080 و2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز و165 هرتز. ويحتوى الهاتفين على معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المتوقع أن يضمان ذاكرة عشوائية، 8 جيجا بايت و12 جيجا بايت، و16 جيجابايت و18 جيجا بايت. ويتميز Red Magic 7S بسعة تخزين 128 و256 و512 جيجابايت، أما إصدار Pro يأتى بخيار تخزين إضافى بسعة 1 تيرابايت، سيتم تحميل الثنائى بنظام Android 12 وواجهة Red Magic UI. ويشمل الهاتفين كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، ويأتى إصدار Pro بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل أسفل الشاشة.

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