«بيجل».. اكتشاف نوع جديد من السلطعون المشعر فى أستراليا (صورة)

جدة - نرمين السيد - ويتشابه النوع المكتشف مع الأنواع الأخرى من السلطعونات، إلا أن ما يميزه هو أن شعره أكثر حجمًا من المعتاد.

وأشار أندرو هورى، أمين متحف غرب أستراليا، أن السلطعونات الإسفنجية غالبًا ما يشبه شعرها المخمل، إلا أن النوع الجديد المكتشف يتميز بملمس أشعت ورقيق للغاية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأوضح كولين ماكلاى، عالم الأحياء البحرية أن العينة التى تم العثور عليها كانت بالفعل نوعًا جديدًا من السلطعون الإسفنجى، وأطلق عليها اسم "لاماركدروميا بيغل".

ويستخدم لاماركدروميا بيغل مخالبه الأمامية الحادة لجمع أجزاء من الإسفنج ومواد أخرى من الكائنات البحرية، ثم يستخدم ارجله الخلفية لتثبيت ما جمعه فوق رأسه لدرء الحيوانات المفترسة.

ومع مرور الوقت تتراكم القشرة لتغطى جسده، مما يخلق بنيه تشبه القبعة.