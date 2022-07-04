مغربى ينهى حياته بالغسالة

جدة - نرمين السيد - وأنهى الشخص المغربى حياته مستعينا بالغسالة، من خلال إدخال رأسه فيها وهى مملوءة بالماء.
وتسبب ذلك السلوك فى نهاية حياة الرجل الخمسينى بعد شعوره بالاختناق، وفقا لموقع "هسيبريس" الإخبارى المغربى.
وكشفت التقارير أن الرجل الخمسينى كان يعانى من مرض حاد، وبمجرد إخطار السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية انتقلوا إلى مكان الواقعة.
وأشرفت الشرطة على نقل الجثة إلى المستشفى، منتظرين خضوعها للتشريح الطبى لأجل تنفيذ تعليمات النيابة العامة المختصة، بحسب "سكاى نيوز".
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