سرقة الأموال.. تحذيرات جديدة لمستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - البرامج الضارة
وأشار الخبراء إلى أن تلك البرامج تتسبب فى اشتراك الضحايا فى الخدمات باهظة الثمن سرا دون علمهم.
ونتج عن استخدام البرامج الضارة لأصحاب هواتف أندرويد، الاشتراك فى الخدمات باهظة التكلفة، لذا تسببت فى تكلفة المستخدمين الكثير من الأموال.
طريقة سرقة الأموال
وكشف فريق مايكروسوفت الأمنى، أن تلك البرامج تعمل من خلال استغلال "بروتوكول التطبيقات اللاسلكية أوWAP"، وتقوم بعدها البرامج الضارة بتعطيل شبكة Wi-Fi على هاتف أندرويد المخترق، أو تترقب خروج مالك الجهاز من نطاق تغطية شبكة الواى فاى المتصلة بالجهاز.
ويتم بعدها تحميل كود الديناميكى على جهاز الضحية، ثم الاشتراك فى الخدمة المتميزة، وعند الاشتراك يقرأ بروتوكول التطبيقات اللاسلكية "OTP" كلمة مرور لمرة واحدة تأتى للضحية فى صورة SMS، ثم ملئ البيانات نيابة عن المستخدم وإخفاء الإشعارات لتغطية مساراته.
تحذيرات لمستخدمى أندرويد
ونصح الفريق الأمنى بعدم تحميل التطبيقات المزيفة على الأجهزة، حيث يستغل الهاكرز التطبيقات التى يتم تحميلها من الويب، بسبب اختراق الهواتف وتزويدها ببرمجيات خبيثة تم تصميمها لسرقة الأموال سواء من خلال الخدمات المصرفية أو الاشتراك فى الخدمات باهظة الثمن.
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