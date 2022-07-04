كارثية بيئية فى نهر التايمز.. والسبب المناديل المبللة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات أن هناك كميات كبيرة من المناديل المبللة التى وصلت فى نهر التايمز من خلال المجارى.

وطالبت المواطنين بعدم استخدام المناديل المبللة لكونها من المواد الغير قابلة للتحليل لاحتوائها على البلاستيك الذى يدخل فى تصنيعها.

ووفقا لسكاى نيوز، قال النائب عن حزب العمال فلور أندرسون: "هناك جزيرة من المناديل المبللة بحجم ملعبى تنس، إنها بالقرب من جسر هامرسميث، وهى بعمق متر أو أكثر"، كما حظر منع بيع أو تصنيع تلك المناديل.

ويتسبب تحليل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة الموجودة بالمناديل المبللة، فى الإضرار بالحياة المائية والنظام البيئى لنهر التايمز.

وطالبت وزيرة البيئة ريبيكا باو، المواطنين بعدم رمى المناديل فى البالوعة عند استخدامها، كما سيتم تقديم اقتراحات لحد تلك المشكلة.