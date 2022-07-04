شوكولاتة مكافأة نهاية خدمة لموظف بعد 27 عاما من العمل

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ موظف يدعى كيفن فورد ويبلغ من العمر 54 عامًا، وكان يعمل فى مطعم للبرجر منذ 1995، حيث كان أمينًا للصندوق وطباخًا فى فرع المطعم بمطار ماكاران الدولى.

واحتفل به رؤسائه عند حلول الذكرى السنوية الـ 27 لعمله، وقدموا له حقيبة ظهر محشوة بتذكرة سينما وكوب ستاربكس وحلوى وشوكولاتة.

وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاجئ المشاهدون بسبب قبوله للهدية وتقديم الشكر للزملاء، لتعويضه بمكافأة زهيدة بعد سنوات طويلة من الولاء مع الشركة.

وبسبب ذلك أنشأت بنات كيفن صفحة لأبيهم على موقع التبرعات GoFundMe، لجمع مبلغ 200 دولار لكن تم تقديم ما يقرب من 300 ألف دولار من التبرعات ومازالت هناك زيادة مستمرة.

وكتبت سيرينا، ابنة فورد، فى حملة جمع التبرعات: "الرجل فى هذا الفيديو هو والدى لقد عمل فى وظيفته لمدة 27 عاماً، ونعم، لم يغب يوماً عن العمل".

وأضافت: "حين بدأ فى الأصل العمل فى هذه الوظيفة، كان أبا أعزب عندما حصل على الوصاية على أنا وشقيقتى الكبرى منذ 27 عاماً.. ثم عندما كبرت عائلتنا وتزوج مرة أخرى، واصل العمل هناك بسبب التأمين الصحى المذهل الذى يوفره المطعم".

وكتبت سيرينا أن العائلة "لم تكن بأية حال من الأحوال ستطلب المال، لكن إذا شعر أى شخص بأنه يريد مهاداته، فسيحب أبى زيارة أحفاده".