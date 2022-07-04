جدة - نرمين السيد - Xiaomi 12S Pro
ويأتى هاتف "Xiaomi 12S Pro" بشاشة نوع AMOLED LTPO ، بجودة عرض Quad HD + ومعدل تحديث 120 هرتز بدقة 2k.
كاميرا Xiaomi 12S Pro
ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، وتبلغ دقة الرئيسية منه 50 ميجابيكسل مع مستشعر Sony IMX707، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابيكسل، بجانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى، وفقا لموقع "جيز مو شينا".
بطارية ومعالج Xiaomi 12S Pro
ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات، حتى يتمكن من الشحن كاملا خلال 19 دقيقة.
ويعمل الهاتف بمعالجين يتمتعان بقوتهما، ومن إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وميديا تيك التايوانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمواصفات جبارة.. مزايا هاتف شاومى «12S Pro» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.