بمواصفات جبارة.. مزايا هاتف شاومى «12S Pro»

جدة - نرمين السيد - Xiaomi 12S Pro

ويأتى هاتف "Xiaomi 12S Pro" بشاشة نوع AMOLED LTPO ، بجودة عرض Quad HD + ومعدل تحديث 120 هرتز بدقة 2k.

كاميرا Xiaomi 12S Pro

ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، وتبلغ دقة الرئيسية منه 50 ميجابيكسل مع مستشعر Sony IMX707، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابيكسل، بجانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى، وفقا لموقع "جيز مو شينا".

بطارية ومعالج Xiaomi 12S Pro

ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات، حتى يتمكن من الشحن كاملا خلال 19 دقيقة.

ويعمل الهاتف بمعالجين يتمتعان بقوتهما، ومن إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وميديا تيك التايوانية.