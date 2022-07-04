جوجل تكشف عن إجراء جديد لحماية خصوصية الأفراد (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة العالمية، إن الخاصية تعمل تلقائيًا فى حذف الزيارات المتعلقة بـ عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلى وعيادات إنقاص الوزن والمواقع الأخرى، والتى يحتمل أن تكون حساسة، من سجلات مواقع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

جوجل

وأكدت "جوجل" أن الحذف سيحدث "قريبًا" من الزيارة، وبمجرد أن تحدد أنظمتها أن رحلة تم إجراؤها إلى أحد المواقع سالفة الذكر.

يأتى هذا، عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية "رو" ضد "وايد"، والتحركات التى اتخذتها عدة ولايات على الفور لحظر عمليات الإجهاض.

وفى السياق ذاته، اشارت جوجل إلى أن هناك تحديثًا قادمًا لـ تطبيق Fitbit سيسمح للعملاء بحذف عديد من سجلات الدورة الشهرية فى وقت واحد إذا كنت تستخدم ميزة تتبع الصحة.

وتهدف تحديثات الخصوصية هذه إلى إزالة البيانات المحددة من خوادم جوج، والتى يمكن استخدامها لملاحقة الأشخاص لطلب الرعاية.

تحديثات جوجل

وأعلنت شركة جوجل، مؤخرا، عن إطلاق تحديثات جديدة لأيقونة مدير كلمات المرور سواء كانت على متصفحى جوجل كروم وأندرويد.

وأشارت شركة جوجل، خلال تقرير لها، إلى أنها ستحاول الاستفادة من هذه التحديثات كبديل لـ1Password وBitwarden المستقلة، حيث يمكن للمستخدم إضافة كلمات المرور يدويا، بدلا من الاعتماد فقط على عرض Chrome لتذكر بيانات الاعتماد عند استخدامها.

وأوضحت الشركة، أن يمكن للمستخدم ضبط كلمات المرور من خلال إعدادات جوجل كروم أو أندرويد، خاصة بعد طرح واجهة متكاملة جديدة لتطبيق Gmail، مشيرة إلى أنه يمكن وضع كلمات المرور المتطابقة معا فى أيقونة شاملة لهم، وإنشاء اختصار لها فى أجهزة أندرويد، ويمكنك استرداد كلمات المرور الخاصة بك بنقرة واحدة فقط.

وأكدت الشركة، أن جوجل Password Manager نجح فى إنشاء كلمات مرور أكثر قوة وصعوبة ضد محاولات الاختراق، وبذلك يصعب أى محاولة اختراق لبيانات المستخدم، وعندما يتم تكوين جوجل كروم كمزود لكلمات المرور بشكل تلقائى وآلى، ويمكن للمستخدمين الآن إنشاء كلمات مرور لتطبيقات iOS الخاصة بهم.

googl

ويشار إلى أن جوجل كروم يستطيع تحميل كافة كلمات المرور تلقائيا، ويمكنك زيادة درجة الأمان باستخدام Password Checkup للتحقق منها جميعا مرة واحدة، ويتم التأكد من بيانات الاعتماد المخترقة، بالإضافة إلى كلمات المرور الضعيفة وأماكن استخدامها على أندرويد، وإذا أخطرك جوجل بكلمة مرور، يمكن للمستخدمين الآن إصلاحها بسهولة باستخدام ميزة أندرويد الجديدة لتغيير كلمات المرور تلقائيا.

وتسهل الشركة كيفية إدارة كلمات المرور بواسطة أيقونة "Touch-to-Login" سواء على جوجل كروم أو أندرويد، مما يجعل تسجيل الدخول أسرع من خلال السماح لك بتسجيل الدخول بأمان إلى المواقع مباشرة من التراكب فى الجزء السفلى من الشاشة.