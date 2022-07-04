عمرها 86 عاما.. بيت ناش مضيفة جوية بقالها 65 سنة! (صور)

جدة - نرمين السيد - بيت ناش مضيفة طيران دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث تبلغ من العمر حاليا 86 عاما، وتعمل فى هذا المجال منذ 65 عاما!

وكانت بيت ناش قد حصلت منذ 6 عقود ونصف، من ماناساس بولاية فيرجينيا، على وظيفة كمضيفة طيران تابعة لشركة Eastern Airlines ، وكانت تدفع عربات المشروبات وتعطى تعليمات السلامة منذ ذلك الحين.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن بيت ناش قامت بأول رحلة لها فى سن المراهقة، وسرعان ما وقعت فى حب ما وصفته بأن "المظهر الأنيق والأخلاق الكريمة لأعضاء الطاقم".

وذكرت ديلى ميل عن مضيفة الطيران صاحبة الأرقام القياسية: "أردت أن أكون مضيفة طيران منذ اللحظة الأولى التى ركبت فيها طائرة، كان عمرى 16 عامًا وسارت المضيفة عبر الصالة وقلت، "هذا لى"، لافتة إلى أنها بدأت مسيرتها عام 1957، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، وكانت الأمور مختلفة فى ذلك الوقت، حيث كانت الرحلات الجوية يبلغ ثمنها 12 دولارا، كما لم يكن هناك ضرورة للحجز مسبقا.

وتابعت بيت ناش: "لقد ولت أيام التذاكر المكتوبة بخط اليد، والملصقات الخاصة بتخصيص المقاعد، وألواح الطباشير"، مشيرة إلى أن الشيء الآخر الذى مر بتحول كبير خلال رحلتها الكبيرة فى عالم الضيافة الجوية هو الطريقة التى يرتدى بها المضيفات ملابسهن.