تيك توك يواجه دعاوى قضائية بسبب «تحدى التعتيم»

جدة - نرمين السيد - وتوفت كل من إريكا والتون 8 أعوام، وأريانى جايلين أريو 9 أعوامبعد أن شاركتا بالتحدى ووضعتا حزامين حول رقبتيهما وحبستا أنفاسهما أثناء تسجيل ذلك على هاتفيهما.

وحدث ذلك نتيجة مشاهدة ساعات من مقاطع الفيديو التى تعرض التحدى الذى قدمته خوارزمية تيك توك، وفقًا لما نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وتقضى لعبة الوشاح بأن يمتنع المشارك فى التحدى عن التنفس حتى يفقد وعيه، وتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

ونتج عن التحدى المميت وفاة عددًا من الأطفال حول العالم ففى شهر أبريل العام الماضى، توفى صبى بعد مشاركته فى تحدى التعتيم كما توفى آخر يبلغ من العمر 12 عامًا فى كولورادو، وانتحرت طفلة عمرها 10 أعوام فى إيطاليا، بحسب "العربية".

وأنكرت تيك توك فى الماضى مسؤوليتها عن المشكلة قائلة إن إصابات "لعبة الاختناق" من الشباب تسبق "التعيم" بوقت طويل.

ويعد هذا التحدى ليس أول لعبة خطيرة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى فى السنوات الأخيرة عبر منصات تيك توك، فقد تم تشجيع مستخدمين على أعمال خطيرة منها "تحدى كسر الجمجمة".