تعاون بين «علوم البحار» و«الطاقة الذرية» لإجراء مشروعات بحثية مشتركة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا حمودة "إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية لإجراء مشروعات مشتركة فى مجال البحث والكشف عن العناصر والثروات ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتى تخدم مجالات الطاقة والمجالات الاقتصادية الأخرى".





وأوضح زكريا - فى التقرير الذى رفعه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن - أن تلك المشروعات تستهدف المياه الإقليمية المصرية والبحيرات، وبخاصة بحيرة السد العالى بأسوان من خلال تحليل الطمى فى تلك البحيرة. وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف أيضا تنفيذ برامج خاصة، ودراسات ومسح بحرى، وتحديث الخريطة الإشعاعية للسواحل المصرية، ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر مُدربة لمواكبة التطورات، وذلك وفقا لتوجهات الدولة وسياستها. ونوه بأنه تم الاتفاق والتنسيق لإجراء المسح البحرى ودراسة الملوثات واستخدام تكنولوجيا التشعيع فى حفظ المنتجات البحرية؛ لتداولها فى الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك التعاون فى إزالة ملوثات البحار والمحيطات من الملوثات البلاستيكية وغيرها.

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