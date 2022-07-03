لمواجهة الطقس الحار.. أول تكييف يمكن ارتدائه داخل الملابس (صور)

جدة - نرمين السيد - حيث وصلت درجة الحرارة فى المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان لتكنولوجيا حديثة أنتجتها شركتهم الوطنية "سونى" لمواجهة الحرارة الشديدة فى لخارج.

وأنتجت "سونى" جهاز حرارى يمكن ارتداؤه داخل الملابس، حيث يقوم بتدريب أو تدفئة جزء الجسم الذى يلامس الجهاز، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وبحسب موقع الشركة، فإن الجهاز يوفر تبريدًا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيًا.

ويتضمن طوق رقبة مخصص لتثبيت الجهاز فى مكانه مع تحسين تأثير التبريد.

ووفقًا لموقع "ماذرشيب" يحتوى الجهاز على بطارية مدمجة يتم شحنها فى حوالى 100 دقيقة، وسيستمر من 8 إلى 61 ساعة فى وضع التبريد.

وشهد الجهاز الذى يحمل اسم "ريون بوكيت" إقبالًا هائلًا فى المبيعات، ويبلغ سعره 180 دولار.