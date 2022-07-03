صدمة لإيلون ماسك.. تسلا تخسر 650 مليون دولار بسبب بيتكوين

جدة - نرمين السيد - واشترت تسلا ما يقدر بـ 1.5 مليار دولار من بيتكوين فى أوائل العام الماضى فى خطوة هامة جعلتها أكبر شركة تنقل جزءًا من احتياطياتها النقدية إلى عملة مشفرة.

وتحول رهان تسلا، الشركة المصنعة للسيارات إلى خسارة كبيرة فى الأشهر الأخيرة حيت انهارت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهرًا.

ويجرى تدوال عملة بيتكوين عند نحو 19 ألف دولار ممايجعل استثمار الشركة يقدر بنحو 822 مليون دولار، ويأتى ذلك بعد أن سجلت الشركة قيمة مقتنياتها من بيتكوين عند 1.26 مليار دولار قبل 3 أشهر.

وبحسب القيمة التسويقية للممتلكات قريبة من مليارى دولار فإن الممارسات المحاسبية تعنى أن الشركة لا تسجل مكاسب على استثمارتها حتى تبيع.

ومن المرجح أن تسجل تسلا المملوكة للملياردير الأمريكى إياون ماسك انخفاضًا بنسبة 60% من 46700 دولار فى بداية العام وما يقرب من 75% من أعلى مستوى له فى شهر نوفمبر.

وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم إلى أضعاف الاهتمام بالأصول الرقمية، كما تأثرت الأسعار أيضًا بسلسة من الأزمات فى شركات العملات المشفرة.

واستخدمت تسلا لفترة قصيرة بيتكوين كوسيلة للدفع فى العام الماضى، وشكل هذا مصدر قلق تحدث عند العديد من أعضاء مجتمع الشركة عندما أعلنت تسلا لأول مرة عن استثمارها قى بيتكوين.