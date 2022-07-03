لماذا نشعر بالخجل أثناء الحديث مع شخص ما؟

جدة - نرمين السيد - قدم بحث جديد دليلًا على أن الخجل يرتبط بتقليل التقليد السلوكى من خلال زيادة التركيز على الذات أثناء التفاعلات الاجتماعية الجديدة، وفقًا لما نشره موقع "PsyPost" نقلًا عن دورية "Research in Personality".





وأوضحت الباحثة بروفيسور كريستى بول، أستاذة علم النفس بجامعة واترول أنه يعتقد أن التقليد السلوكى أى النسخ التلقائى لأفعال الآخرين، قابل للتكيف لأنه يشير إلى الاهتمام الاجتماعى ويزيد من الإعجاب بين الأشخاص ويسهل التفاعلات الاجتماعية السلسة.

وأشارت بروفيسور بول إلى أنه نظرًا لأن الأفراد الخجولين يميلون إلى الشعور بالعصبية أثناء التفاعلات الاجتماعية الجديدى، أراد فريق الباحثين فحص ما إذا كان الأشخاص الخجولين أقل عرضة لهذا السلوك الاجتماعى التكيفى، بالإضافة إلى الآليات التى يمكن أن تفسر تلك العلاقة.

وشارك 150 طالبًا جامعيًا فى جلسة عبر منصة "زووم" مسجلة مع أحد الباحثين، والذى قام بطرح سلسة من 5 أسئلة موحدة وأداء سلوكًا مخططًا له بشكل مسبق أثناء طرح كل سؤال ولإخفاء الهدف الحقيقى للدراسة، تم إخبار المشاركين انها تهدف لبحث كيفية ارتباط سمات الشخصية بتصورات المنصات عبر الإنترنت، بحسب "العربية".

وأكمل المشاركون بعد ذلك تقييمًا للانتباه الذى يركز على الذات حيث أبلغوا عن مدى موافقتهم من عدمه على عبارات مثل "كنت ؟أركز على ردود أفعالى الداخلية" وكنت أركز على الانطباع الذى كنت أتركه الشخص لدى الآخر.

وبعد ترميز الجلسات المسجلة عبر منصة "زووم" بشكل منهجى، اكتشف الباحثون أن 42% من المشاركين قاموا بتقليد الباحث مرة واحدة على الأقل، ويميل المشاركون ذوو المستوى الأعلى من الخجل أيضًا إلى الغبلاغ عن مستوى أعلى من التركيز الذاتى أثناء الجلسة، علاوة على أنهم كانوا أقل عرضة لإظهار التقليد السوكى.

وقالت بروفيسور بول إن الدراسة توصلت إلى الطلاب الجامعيين أصحاب المستويات الأعلى من الخجل كانوا أقل عرضة لتقليد سلوكيات المجرب أثناء التفاعل الاجتماعى عبر الإنترنت وهو ما تم تفسيره من خلال المستويات المرتفعة من التركيز الذاتى خلال التفاعل.

وأكدت أن تفسير هذه النتيجة على أنها تشير إلى أن الأفراد الخجولين ربما يركزون انتباههم على الداخل أثناء التفاعلات الاجتماعية الجديد، مضيفة أن الدراسة بحثت العلاقة بين الخجل والانتباه الذاتى والتقليد السلوكى خلال تفاعل اجتماعى غير مألوف.