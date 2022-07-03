تحذير.. انتشار برامج ضارة على الهواتف تسحب الرصيد دون علمك

جدة - نرمين السيد - أعلن فريق العمل فى شركة مايكروسوفت "365 Defender" عن انتشار سريع لبعض البرامج الضارة فى الفترة الأخيرة، والتى تؤدى إلى تسجيل إشتراك لمستخدمى أجهزة الأندرويد فى خدمات مدفوعة دون إعلام المستخدم.





وتعمل البرامج الضارة على تحميل رمز ديناميكى لتنفيذ عمليات احتيال على المستخدمين، ووتقوم البرامج الضارة المكتشفة مؤخرًا على تسجيل المستخدم فى خدمات مدفوعة وذلك عن طريق فاتورة المستخدم الشهرية للإتصالات، مما يدفع المستخدم لدفع قيمة اشتراك الخدمات المميزة دون علم مسبق بالإشتراك.

ويقوم عمل البرامج الضارة على WAP أوالبروتوكول الخاص بالتطبيقات اللاسلكية، الذى يستخدم شبكات المحمول للإنترنت، لذا تعمل البرامج الضارة كذلك على تعطيل شبكات Wi-Fi أو ترقب خروج الأجهزة من تغطية Wi-Fi، ليبدأ عمل البرامج الضارة بتحميل الكود الديناميكى الذى يعمل على الإشتراك فى الخدمات المدفوعة فى الخلفية وحجب الإشعارات.

وأشارت التقارير إلى أن هذه البرامج الضارة رصدت خارج نطاق متجر Google Play، نظرًا لتقييد جوجل عملية تحميل الأكواد البرمجية عبر التطبيقات.