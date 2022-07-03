جسم غامض يصطدم بالقمر ويُحدث فجوة ..و «ناسا» تتهم الصين وإيلون ماسك (صور)

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور التى التقطتها "ناسا" حطام الجسم الغريب المجهول المصدر حتى الآن، الذى تسبب بفجوتين متداخلتين حيث وصلت سرعته إلى 9290 كم فى الساعة تقريبًا عند الاصصدام، بحسب وكالة "مونت كارلو الدولية".

وزادت الحفر المزدوجة غموضًا إضافيًا حول هذه المركبة، التى بدأ علماء "ناسا" بمراقبتها منذ شهر يناير، وتنبأو باصطدامها فى الجانب البعيد من القمر فى غضون شهر.

ورجح العلماء فى بداية الأمر أن الجسم الغريب يعود إلى أجزاء من صاروخ Falcon X الذى أطلقته شركة سبيس إكس عام 2015، والتى يملكها الملياردير الأمريكى إيلون ماسك.

ولفتت الملاحظات والتحليلات اللاحقة للبيانات المدارية إلى أن الجسم هو الجزء العلوى من الصاروخ Chang'e 5-T1 الصينى، أطلق عام 2014.

ونفت السلطات الصينية هذه المزاعم، معتبرة أن الجزء العلوى من صاروخها تبخر فى الغلاف الجوى لكوكب الأرض.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تتساقط فيها أجزاء من الصواريخ على القمر، فهناك 47 جسمًا على الأقل تابعين لـ "ناسا" اصطدموا بسطح القمر، لكن ما يثير انتباه العلماء هو نوع الحفرة المزدوجة التى خلفها الاصطدام الأخير وهو الأمر الذى لم يحدث سابقًا.