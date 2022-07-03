موعد غلق ميتا لمحفظتها الرقمية «Novi»

جدة - نرمين السيد - ويعد الإصدار التجريبى لـ "Novi" هو آخر الجهود المبذولة لإكمال مشروع العملة المشفرة المتعثر.

وقالت ميتا عبر موقع "Novi": "إن المحفظة ستغلق في الأول من شهر سبتمبر 2022، وطلبت من المستخدمين سحب أموالهم فى أقرب وقت ممكن".

وبعد ذلك القرار يعد المستخدمون غير قادرين على إضافة الأموال للمحفظة الرقمية عتبارا من 21 يوليو الجارى، وفى حالة عدم تمكن الشخص من سحب رصيده المتبقى، يتم تحويله إلى حسابه البنكى المضاف للخدمة، وفقا لموقع "theverge".

يذكر أن الإصدار التجريبى للمحفظة الرقمية Novi تم طرحه فى الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضى، بهدف دعم المعاملات السريعة والمجانية.