بحجم الفأر.. حلزونات عملاقة تغزو أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن حجم الحلزون يشابة حجم الفأر، وينتج عنه بعض الأضرار على الإنسان والبيئة والمحاصيل الزراعية.

وأوضحت السلطات أن ذلك الحيوان استقر فى مدينة بورت ريتشى منذ 23 يونيو الماضى، والتى تم عزلها زراعيا وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبناء على ذلك قررت السلطات بمنع نقل النباتات أو التربة أو نفايات الحقول أو بقايا البناء خارج أماكن تواجده، وذلك لفترة تصل إلى عامين.

وبدأت السلطات فى استخدام مبيد حشرى منذ الأسبوع الماضى للقضاء على الحلزون، بالرغم من صعوبة القضاء عليهم، لعدم وجود أعداء مفترسين فى الطبيعية، ويمكن أن يعيش الواحد حتى 9 سنوات حتى يزيد طوله على 20 سنتيمترا.

جدير بالذكر أن الحلزون يتغذى على ما يزيد عن 500 نبتة مختلفة، كما يتكاثر بسرعة حيث يضع الواحد منه حوالى 1200 بيضة سنويا.

ومن أضرار الحلزون أنه يحمل دودة طفيلية تنتقل إلى البشر، ناتجا عنه الإصابة بالالتهاب السحائى وأضرار أخرى على النباتات.