واشنطن بوست: الصيف فى أمريكا أصبح أطول وأكثر سخونة وخطورة

جدة - نرمين السيد - رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى عددها الصادر اليوم الأحد، تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على الولايات المتحدة، خصوصا فى فصل الصيف، وأكدت بأن الصيف فى أمريكا أصبح حاليا أطول مدة وأكثر سخونة وخطورة.





واستهلت الصحيفة تقريرا لها فى هذا الشأن، نشرته عبر موقعها الرسمى، برصد حرائق الغابات التى اشتعلت فى مدينة رينو بولاية نيفادا لأسابيع طويلة، ما جعلها أسرع مدن الولايات المتحدة تأثرًا بالاحتباس الحرارى خلال الأشهر الأكثر ارتفاعًا فى درجات الحرارة، وفقا لتحليل أجرته مؤسسة "كلايمت سنترال" البحثية، أكد أيضا أن درجات الحرارة خلال الصيف فى رينو ارتفعت بمعدل 10.9 درجة فهرنهايت، فى المتوسط، منذ عام 1970.

أما فى كاليفورنيا، أوضحت الصحيفة أن الدخان الناجم عن الحرائق المشتعلة، على مدار فصلين متتاليين، أدى إلى خنق المنطقة التى اضطر سكانها إلى التوجه إلى غرف الطوارئ وقام مسئولوها باغلاق المدارس والأماكن السياحية، وقالت: ان من بين الأمثلة الأكثر حدة وتعبيرًا على كيفية تغير المناخ بشكل أساسى فى أشهر الصيف، تحويل ما يعتبر بالنسبة للعديد من الأمريكيين وقت فرح وتنزه إلى فترات قاتمة من الحرارة الشديدة والهواء الملوث بشكل خطير والقلق وتلاشى التقاليد المعهودة خلال هذه الفترات.

وأضافت الصحيفة: انه برغم أن موسم صيف 2022 لا يزال فى بدايته، إلا أن أجزاءً من البلاد عانت بالفعل من درجات حرارة عالية للغاية أو جفاف شديد أو حرائق غابات أو عواصف شديدة أو فيضانات أو مزيج من هذه الأمور.

وتشير توقعات الوكالات الفيدرالية إلى المزيد من الطقس الحار بشكل غير طبيعى واستمرارا فى موجات الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير بشكل يفوق المتوسط فى الأشهر المقبلة.

واعتبر علماء أن الموجة الأخيرة من فصول الصيف القاسية انعكاسًا لما حدث فى السنوات الأخيرة، حيث كان متوسط درجة حرارة الصيف فى السنوات الخمس الماضية 1.7 درجة (0.94 درجة مئوية) أكثر دفئًا مما كان عليه خلال الفترة من عام 1971 حتى عام 2000، مع ذلك، تعرضت بعض مناطق الولايات المتحدة لضربات أشد، حيث سجلت المناطق الغربية زيادة فى درجات الحرارة قدرها 2.7 درجة (1.5 درجة مئوية).

وتابعت "واشنطن بوست": أن الصيف فى الولايات المتحدة لطالما كان موسمًا مضطربًا، يتم خلاله التحقق من التنبؤات الجوية ومراقبة السماء. وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التى حدثت، لا يزال الكثير من الناس يستمتعون بالموسم ولا يزال المصطافون يتدفقون على بعض شواطئهم المُفضلة ولكن تغير المناخ فى صيف العام الجارى يتجه إلى خلق ظروفًا غير مواتية ويعرض الأرواح للخطر.

وفى حين أن التغيرات المناخية تحدث على مدار العام فى جميع أنحاء أمريكا، إلا انه فى العديد من المناطق، تزداد الحرارة بشكل أسرع خلال موسم الصيف.

وهذا العام ، تشير توقعات المركز الوطنى للتنبؤ بالمناخ، والتابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية، إلى أنه ستكون هناك درجات حرارة أعلى من المعتاد فى معظم أنحاء البلاد حتى نهاية سبتمبر القادم.