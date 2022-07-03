خلال ساعة.. موظف يصبح مليونيرا بالصدفة

جدة - نرمين السيد - ويعمل الموظف الإسبانى فى شركة "سيال" للأطعمة المجمدة، والذى تغيرت حياته ليصبح مليونيرا بعد حصوله على 165 مليون بيزو.

وحصل الإسبانى عن طريق الخطأ على 330 ضعف راتبه، ووعد شركته بأنه يعيد الأموال، من خلال الذهاب فى الصباح إلى البنك وفقا لمحامى الشركة، لكن الشركة أوضحت لاحقا أنه لم يحضر.

وادعى الموظف بأنه نام كثيرا وأرسل رسالة نصية إلى رئيسه فى الساعة 11 صباحًا ليخبره أنه سيدير ​​أمر المال لاحقا، ومن وقتها لم يتم الوصول إليه وقدم استقالته من خلال محام.