مواصفات مبهرة لهاتف شاومى الجديد «Xiaomi 12S Ultra»

جدة - نرمين السيد - Xiaomi 12S Ultra ويأتى هاتف "Xiaomi 12S Ultra" بشاشة من نوع LTPO AMOLED، وبقياس 6.73 بوصة، وبدقة QHD +. ويحتوى الهاتف على ذاكرة الوصول العشوائى رام بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. مواصفات Xiaomi 12S Ultra ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة الحجم ذات سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكى بسرعة 67 وات، بينما الشحن اللاسلكى السريع بقدرة 50 وات. ويتميز بمستشعر رئيسى من سونى IMX989، بدقة 50 ميجابكسل، وبعدسة تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل بزاوية عريضة وعدسة تليفوغرافى بدقة 48 ميجابيكسل، ويأتى مزودا بتقريب بصرى 5x، بينما تحتوى الواجهة الأمامية على عدسة بدقة 20 ميجابيكسل.

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