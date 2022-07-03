رئاسة شؤون الحرمين تعزز أعداد المترجمين لترجمة المسائل الشرعية

جدة - نرمين السيد - عززت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة فى إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، أعداد المترجمين ب (14) مترجما، ليصبح العدد الإجمالى (27) مترجماً، وذلك لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة.





وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادى بن مبيريك السلمي، أن المترجمين الذين تم اختيارهم بعناية هم أصحاب شهادات عليا ولديهم لغات متنوعه، ومن ضمن هذه اللغات هي:( الإنجليزية - والتركية - والأوردية - والفارسية - والفرنسية - والأسبانية - والملايوية - والبنغالية - والاندونيسية - والتاميلية -و المالية - والبشتو - والهوسا )، بالإضافة إلى اللغة العربية لتصبح (14) لغة، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك عبر برنامج (نرشدكم بلغتكم) لترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وأيضاً عبر الهواتف المجانية، وكذلك الروبوت التوجيهي. وأضاف أن هناك عدة مبادرات خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ، كمبادرة (توعية الحاج بلغته)، وهى تهدف لتعريف الحاج بطريقة نسك الحج مع تزويدهم بالكتيبات التى تتعلق بالحج، بالإضافة إلى مبادرة (إشراقات نبوية) وهى تهدف إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم الحج، لتصممها عبر منشورات، ونشرها فى منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدى مواقع التواصل الاجتماعي.

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