نصائح مهمة فى العمل.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

قم بحل المشكلات التى تواجهك واستعين بشخص يساعدك أن لزم الأمر، واستمتع بالمناسبات العائلية.

الثور

غيّر طريقة تعاملك مع زملائك بالعمل وانتبه لكافة التفاصيل التى تدور حولك، وأنت بحاجة للجلوس والتحدث مع أصدقائك.

الجوزاء

انسى الماضى وتصرف بطريقة مختلفة وأبدأ حياة جديدة، وابتعد عن الأشخاص السلبيين.

السرطان

اسعلى لحل كل أزمة تواجهك، والحل قد يكون بسيطًا فلا تقلق، وعليك الحصول على إجازة للتخلص من الضغوط واستعادة النشاط.

الأسد

اعتمد على نفسك فى حل الأمور ولا تلتقن لم يحاول عرقلتك، امضى فى طريقك، وابتعد عن من يضرك.

العذراء

أدى ما يطلب منك من مهام فى العمل فأنت على قدر المسؤولية، واهتم أكثر بشريك حياتك.

الميزان

تعامل مع كل مشكلة على حدة لتستطيع حلها، وحافظ على علاقتك الأسرية.

العقرب

انتبه لعملك ولا تهمله، واقضى وقتًا ممتعًا مع الشريك العاطفى لتستقر العلاقة.

الجدى

تحدث مع زملائك وقدم لهم النصائح، وحاول أن تصلح ما أفسدته مع أصدقائك والمقربين منك.

القوس

واصل العمل لتحقق الأهداف، وحاول تحسين طريقة تعاملك مع الآخرين.

الحوت

استمع جيدًا لجميع الملاحظات التى تقال لك، واحرص على الزيارات العائلية لتحافظ على الروابط بينك وبين أقاربك.

الدلو

فكر جيدًا فى وضع خطط مناسبة لطموحاتك فى العمل، وانسحب من العلاقة إذا فقدت الشعور بالراحة خلال التعامل مع شخصًا ما.