يهاجم الدواجن والحيوانات الأليفة.. الثعلب الأحمر يظهر مجددًا فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ظهرت الثعالب مرة أخرى فى العديد من المناطق البنانية الجبلية والساحلية، خاصة النوع الأحمر منها، والذى يتكيف مع البيئات الحضرية والبرية بفضل مواصفات كثيرة يتمتع بها، وأهمها الاحتيال والمكر.





وبالرغم من جمال فروه يبقى هذا النوع من الثعالب مكروه للغاية من مربى الدواجن والحيوانات الأليفة، وعلى عداء مستحكم مع الكلاب.

وأوضح جورج عقل، الخبير والناشط البيئى فى لبنان أن الثعلب الأحمر اسمه العلمى "Vulpes vulpes"، لافتًا إلى أنه يتميز بدوره الفعال فى المحافظة على النظام البيئى خاصة أنه منتشر فى معظم البيئات الطبيعية ومن بينها عالمنا العربى، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وأشار عقل إلى أن لبنان يكثر فيها تواجد الثعلب الأحمر فى المواقع الطبيعية مثل المحميات "كمحمية أرز الباروك" أكبر محمية طبيعية فى لبنان، والمراعى الجبلية والغابات، ومن أبرز خصائصه سرعة التأقلم مع محيطه المتواجد فيه، خاصة بالقرب من التجمعات البشرية من قرى وضواحى المدن وعلى تخوم المركبات العشوائية، لما توفره من طعام.

وأضاف أن الثعالب الأحمر يتغذى بشكل أساسى على القوارض الصغيرة من الفئران والأرانب والحشرات والزواحف، فضلًا عن الفاكهة والنباتات البرية، مما يساهم فى الحد من انتشار الآفات الزراعية.

وأكد عقل أن الثعالب الحمراء لها العديد من الفوائد فهى تحد من تفاقم القوارض والحشرات وتساهم بشكل أساسى بتأمين التوازن الطبيعى المطلوب، وبالتالى الحد من استخدام المبيدات الحشرية والسموم، التى بدورها تلوث البيئة الطبيعية وتهدد المحيط البيئى وبالتالى صحة الإنسان.