إنستجرام تخطط لتحويل كافة مقاطع الفيديو لـ Reels

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة ميتا أن التغيير هو جزء من خطة المنصة لتبسيط الفيديو ويجرى اختبار التغيير حاليًا مع مستخدمين محددين حول العالم.

وأشار المتحدث باسم ميتا إلى أنهم يخبرون هذه الميزة كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو عبر انستجرام.

وتظهر لقطة شاشة نشرها مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعى عبر تويتر ان الأشخاص الذين شاركوا فى الاختبار يرون رسالة داخل التطبيق تقول: "تتم الآن مشاركة منشورات الفيديو باسم Reels.

وتؤكد الرسالة إلى أن أنه بمجرد نشر Reel يمكن لأى شخص إنشاء مقطع عبر ميزة Remix باستخدام

Reel إذا كان حسابك عامًا، ومع ذلك يمكنك منع الأشخاص من استخدام ميزة Remix عبر مقاطع

Reels الخاصة بك فى الإعدادات.

ولم يتم تحديد وقت طرح هذا التغيير بالضبط من إنستجرام لكافة المستخدمين، لكن ربما يكون قريبًا.

وإذا أصبح التغيير دائمًا فقد يفرض بعض التحديات، على سبيل المثال قد يكون من الصعب نشر مقطع فيديو أفقلى إذا تم تحميله بتنسيق Reels الرأسى.