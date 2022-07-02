بآلاف الدولارات.. العثور على «حديقة حيوان» مهربة بحقيبتين لسيدتين هنديتين

جدة - نرمين السيد - وكانت زكية سلثانا "24 عامًا" ونيثيا "38 عامًا" فى طريقهما من بانكوك إلى تشيناى فى الهند، إلا أن أجهزة الأشعة السينية كشفت أمرهما قبل أن يستقلا الطائرة.
ووجد الضباط فى الحقائب 50 حرباء و35 سلحفاة و20 أفعى واثنين من الشيهم الأبيض "وهو قارض كبير الحج يغطى الشوك جسده، واثنين من المدرع.
وعُثر على اثنتين من الإغوانا النافقة، بينما كانت جميع الزواحف تعانى من الجفاف.
وتعد تايلاند مركزًا رئيسيًا لعبور مهربى الحيوانات البرية، التى تتجه فى الغالب إلى فيتنام أو الصين حيث تستخدم لأغراض صناعية وتجارية.
وأشارت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والمحافظة على النباتات فى تايلاند إلى أن الحيوانات تتلقى العلاج اللازم، وستنقل إلى مكز بيطرى أو منشأة تربية.
وقال ساثون كونغجوين إنه حدث نوع من محاولات التهريب عدة مرات، مؤكدًا أن أسعار الحيوانات باهظة فى الهند.
وقدر المسؤول قيمة الحيوانات بحوالى 200 ألف بات "أى نحو 5600 دولار".
واُهمت السيدتان بانتهاك 3 قوانين، هى قانون حماية الحياة البرية والحفاظ عليها، وقانون الأوبئة الحيوانية وقانون الجمارك.
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