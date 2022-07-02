تحديث جديد من يوتيوب بشأن التعليقات السلبية والمشتركين

جدة - نرمين السيد - أجرت منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، بعض التحديثات الجديدة، مؤخرًا، منها تفعيل مجموعة من الأدوات الصارمة، لمواجهة التعليقات المسيئة التى من المقرر انطلاقها فى نهاية شهر يوليو الجارى.





فإخفاء أعداد المشتركين هو إحدى الطرق التى ينجح بها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها فى انتحال هوية القنوات الأخرى عند ترك التعليقات.

وتتضمن التحديثات الجديدة من يوتيوب، تعطيل أعداد المشتركين المخفية وتعزيز قدرات الإشراف التلقائى، والحد من استخدام الحروف الخاصة فى أسماء القنوات.

وتعد التعليقات غير المرغوب فيها والإساءة المتعلقة بالهوية فى قمة اهتمامات العديد من الأشخاص على يوتيوب اليوم.

ولذلك تم طرح التحديثات للمساعدة فى حماية المشاهدين وصناع المحتوى أيضًا من التعليقات المسيئة وكذلك الحماية من انتحال الهوية.

ويشمل التحديث الأخير إظهار أعداد المشتركين بعدما كانت ميزة المنصة فى إخفائه لتمكن صناع المحتوى المبتدئين من تكوين قاعدة جماهيرية، إلا أن التحديث يأتى بعد استغلال بعض صناع المحتوى هذه الميزة واحتيال هوية منافسين لهم لجذب المتابعين.

وتتضمن التحديثات الأخرى إدارة التعليقات وحذف غير المرغوب به بعد عرضها على صناع المحتوى أولًا، بالإضافة إلى تقليل استخدام الحروف المميزة فى الاسم عند إنشاء القناة.