أمر غير مسبوق.. الحوت العملاق «منك» يثير القلق فى نهر السين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية أن حوت "منك" يمكن أن يصل طوله إلى 10 أمتار شوهد فى نهر السين فى فرنسا بالقرب من القنال الإنجليزى، وذلك بعد شهر واحد فقط من نفوق حوت قاتل مصاب بمرض عضال فى نفس النهر.





وأوضحت دلفين إلوى، رئيسة معهد أبحاث الثدييات التابع لجمعية حماية الحيتان والدلافين لـ "رويترز"، هذا أمر غير مسبوق، وذلك بعد أن أكد فريقها التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى أن الحوت يمكن أن يتحرك فى المياه العذبة فى المنطقة المحيطة بجسر نورماندى قرب لوهافر.

وأكدت انه على الرغم من أن رصد هذا النوم من الحيتان ليس غريبصا فى القنال الإنجليزى فأن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها رصد أحد الثدييات من هذا النوع وهو يسبح فى نهر السين.

وأشارت الحكومة المحلية فى المنطقة التى رصد فيها الحوت إلى أن الفريق أكد أن الحوت من الحتمل أن يكون حوت منك بالغ، ويبلغ طوله حوالى 10 أمتار، مضيفة أنه يبدو فى صحة جيدة.

وشوهد الشهر الماضى، حوت قاتل "أوركا" مريض يبلغ طوله 4 أمتار وتبين انه ذكر، على بعد عشرات الكيومترات فى أعلى مجرى نهر السين وهو شئ لم يسبق رؤيته من قبل.

ونفق هذا الحوت بعد فشل محاولة لإعادته إلى القنال.