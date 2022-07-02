ميزة مهمة للغاية من إنستجرام لمستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - طرحت منصة إنستجرام خيارًا جديدًا يتيح لمستخدمى أجهزة آيفون اختيار حذف أو إلغاء تنشيط الحساب على المنصة عبر نظام iOS، من أجل الامتثال لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات المحدثة من شركة آبل التى تفرض الآن على جميع التطبيقات التى تقدم إنشاء الحساب أن تتضمن إمكانية حذفه.





وهذا يعنى أنه أصبح من الممكن حاليًا حذف حسابك ضمن منصة إنستجرام مباشرة من تطبيق الهاتف المحمول.

وكان يحتاج المستخدمون سابقًا لتسجيل الدخوا إلى إنستجرام من خلال متصفح الويب عبر الحاسب أو الهاتف المحمول من أجل حذف الحساب، وقالت الشركة إنها تقدم حاليًا هذا الخيار داخل تطبيقها لنظام iOS.

وكان يمكن فى السابق إلغاء تنشيط الحساب من خلال التطبيق، ولكن هذا لا يحذف بياناتك من خوادم إنستجرام.

فيما لم يقدم التطبيق أى معلومات حول خيار الحذف الكامل، ونتيجة لذلك لجأ العديد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تنشيط الحسابات بلًا من الحذف.

وأشار المتحدث باسم شركة ميتا إلى أنهم يريدون منح الأشخاص المزيد من الطرق للتحكم فى تجربتهم والوقت الذى يقضونه عبر إنستجرام، لافتًا إلى أنهم طرحوا خيار حذف الحساب فى الإعدادات عبر iOS، ويظل للمستخدمين خيار تعطيل الحساب مؤقتًا قبل اختيار حذفه.

وفى حالة اختيار المستخدم حذف الحساب عن طريق التطبيق، فإن الشركة تمنحه 30 يومًا كمهلة لإلغاء القرار قبل حدوث عملية الحذف.

ويتماشى هذا مع إرشادات آبل حيث تقول الشركة إنه من المقبول أن يستغرق حذف الحساب وقتًا بعد البدء، ومع ذلك فإن الخيار يعمل أيضًا بنفس طريقة إلغاء التنشيط.