يستخدم فى مهام البحث والإنقاذ.. روبوت بحجم الذبابة يقوم بمهمات خارقة

جدة - نرمين السيد - تمكن باحثون أميركيون إلى إنتاج روبوت طائر يشبه الحشرة وحجمه كالذبابة، ويمكن أن يحدث طفرة حقيقية فى مجال "الإنسان الآلى" والذكاء الصناعى، ومن شأنه القيام بمهام خارقة فى مجال الإنقاذ والاستكشاف والاستطلاع.





ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، ونقلته "العربية" فإن الباحثين فى معهد "ماساتشوستس" الأمريكى للتكنولوجيا يعملون حاليًا على إنتاج وتطوير هذا الروبوت أو الحشرة الآلية وذلك بالتزامن مع حرائق الغابات وسط توقعات بأن يحدث هذا الابتكار الجديد تحولًا ملموسًا فى مكافحتها.

وأوضح الباحثون أن هذه اليراعات الروبوتية الصغيرة التى تزن بالكاد أكثر من مشبك ورق وتتوهج طيرانها يمكن استخدامها للمساعدة فى مهام البحث والإنقاذ.

وطور الباحثون فى معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا سابقًا روبوتات بحجم الحشرات ذات عضلات اصطناعية صغيرة تسمح لهم بالتجول بخفة حركة تشبه الحشرات عن طريق رفرفة أجنحتها بسرعة إلا ان المهندسين وجدوا الآن طريقة لتضمين جزيئات صغيرة جدًا فى هذه العضلات.

ويستطيع الروبوت استخدام هذا الضوء مع بعضها البعض كما يمكن حتى استخدامها للإشارة والمساعدة فى حالات الطوارئ، "بحسب الباحثين".

وأشار العلماء إلى انه على سبيل المثال إذا تم إرسال الربوت فى مهمة بحث وإنقاذ إلى مبنى منهار، يمكن للروبوت الذى يعثر على الناجين استخدام الأضواء للإشارة إلى الآخرين وطلب المساعدة.

وأظهر باحثو معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة لصنع عضلات اصطناعية لحشرات الروبوت عن طريق تكديس طبقات متناوبة من المطاط الصناعى وإلكترود الأنانيب النانوية الكربونية، ثم دحرجة المكدس إلى أسطوانة إسفنجية.