- 1/2
- 2/2
ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، ونقلته "العربية" فإن الباحثين فى معهد "ماساتشوستس" الأمريكى للتكنولوجيا يعملون حاليًا على إنتاج وتطوير هذا الروبوت أو الحشرة الآلية وذلك بالتزامن مع حرائق الغابات وسط توقعات بأن يحدث هذا الابتكار الجديد تحولًا ملموسًا فى مكافحتها.
وأوضح الباحثون أن هذه اليراعات الروبوتية الصغيرة التى تزن بالكاد أكثر من مشبك ورق وتتوهج طيرانها يمكن استخدامها للمساعدة فى مهام البحث والإنقاذ.
وطور الباحثون فى معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا سابقًا روبوتات بحجم الحشرات ذات عضلات اصطناعية صغيرة تسمح لهم بالتجول بخفة حركة تشبه الحشرات عن طريق رفرفة أجنحتها بسرعة إلا ان المهندسين وجدوا الآن طريقة لتضمين جزيئات صغيرة جدًا فى هذه العضلات.
ويستطيع الروبوت استخدام هذا الضوء مع بعضها البعض كما يمكن حتى استخدامها للإشارة والمساعدة فى حالات الطوارئ، "بحسب الباحثين".
وأشار العلماء إلى انه على سبيل المثال إذا تم إرسال الربوت فى مهمة بحث وإنقاذ إلى مبنى منهار، يمكن للروبوت الذى يعثر على الناجين استخدام الأضواء للإشارة إلى الآخرين وطلب المساعدة.
وأظهر باحثو معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة لصنع عضلات اصطناعية لحشرات الروبوت عن طريق تكديس طبقات متناوبة من المطاط الصناعى وإلكترود الأنانيب النانوية الكربونية، ثم دحرجة المكدس إلى أسطوانة إسفنجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يستخدم فى مهام البحث والإنقاذ.. روبوت بحجم الذبابة يقوم بمهمات خارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.