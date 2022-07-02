ماليزيا تبدأ تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس سبتمبر القادم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزى أنور موسى، إنه من المتوقع أن يتمكن المستهلكون فى ماليزيا من الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (5G) على مراحل بحلول سبتمبر القادم.





وأوضح موسى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم السبت - أن ست شركات وافقت على توقيع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة الرقمنة الوطنية؛ من أجل تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس فى البلاد. وأضاف أن المرحلة الأولى للاتفاقية قد اكتملت، وستمنح ست شركات على الأقل الفرصة للقيام بالعناية الواجبة، فضلا عن طرق تقييم الأداء لتنفيذ الإطلاق الفعلى لشبكات الجيل الخامس، وقد يستغرق هذا ما بين شهر وشهرين. وأشار إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمى على الاتفاقية بحلول 8 يوليو الجارى، ثم يتم منح تلك الشركات فترة لإجراء العناية الواجبة للشبكات بحيث يمكن للمستهلكين التمتع بخدمات الجيل الخامس فى مراحل بحلول سبتمبر المقبل بناء على البنية التحتية التى تم إنشاؤها فى المناطق بهذه البلاد.

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