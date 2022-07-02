Nokia T10.. حاسب لوحى جديد بمميزات مثالية

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير لموقع "gizmochina" التقنى، أن الجهاز سيأتى بشاشة قياس 8 بوصات، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، كما سيأتى بـ بطارية 5100 مللى أمبير فى الساعة، والتى تحتاج للشحن كل 24 ساعة، وتعمل مع الشحن السريع بقدرة 10 وات.

وتعد الكاميرا من أبرز مميزات حاسب نوكيا اللوحى Nokia T10، حيث تأتى الخلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، ويمكن لها الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G وتقنية البلوتوث وشبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi.

جدير بالذكر أن Nokia T10 تم إدراجه ضمن قوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية برقم الطراز TA-1462.