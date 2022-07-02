مخترع أول محمول فى العالم: لا تهدروا أوقاتكم على الهواتف

جدة - نرمين السيد - أعرب مخترع أول جهاز هاتف محمول فى العالم عن ذهوله من مقدار الوقت الذى يهدره المستخدمون حاليًا على هواتفهم، وطالبهم بعدم الإفراط فى استخدام هواتفهم المحمولة، ناصحًا بأن يستمتعوا ويستفيدوا من أوقاتهم وحياتهم بشكل أفضل، بدلًا من إهدار الوقت على الهواتف، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".





وأدلى مارتن كوبر، البالغ من العمر 92 عامًا، بهذا التصريح خلال مقابلة مع برنامج "بى بى سى بريكفاست" الخميس، ردًا على إحدى المشاركات فى الحلقة، والتى ذكرت أنها تقضى ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها. انفجر كوبر بالضحك بعدما عقب على حديث المشاركة قائلًا: "هل أنت حقا؟ هل تقضين حقًا خمس ساعات فى اليوم؟ استفيدى بحياتك!".

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