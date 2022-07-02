«آبل» تطلق منصة CarPlay لشراء الوقود أو الغاز

جدة - نرمين السيد - وأضافت شركة آبل، فى تقرير لها لوكالة "رويترز"، أنها ابتكرت منصة CarPlay داخل السيارات؛ لإحداث طفرة تكنولوجية، خاصة عند سقوط نظام التشغيل iOS 16، والذى من المقرر حذفه فى سبتمبر المقبل.

وأوضح التقرير، أن الشركة فعلت منصة برمجيات CarPlay داخل السيارات، مشيرا إلى أنه يمكن للسائقين اختيار أماكن مضخة الغاز أو الوقود، ثم شراء الوقود عن طريق إجراء بعض الخطوات عبر الشاشة، لكن لا يقوم السائق بلصق الفوهة فى السيارة وتعبئتها نيابة عنك.

وأشار التقرير، إلى أن مالكى iPhone يحرصون على استخدام ميزة الشاشة الإلكترونية لشراء الوقود على هواتفهم أيضا، وذلك من خلال تحميل ما يقرب من 1600 محطة وقود من شركة سينكلير لمحطة الوقود على هواتف آبل، مضيفا أن تطبيق Dinopay يدعم ميزة Apple الجديدة، حيث يوفر للعملاء طريقة سهلة لشراء الوقود.

ويشار إلى أن هناك عددا كبيرا من شركات الوقود والغاز العالمية التى تدعم شرائهما إلكترونيا، مثل وقوف السيارات وشحن المركبات الكهربائية وطلب الطعام، وبالتالى أصبحت فائدة منصة CarPlay ضرورة ملحة، خاصة عقب انتشار الأوبئة والأمراض.

ويذكر أن ميزة CarPlay تم إطلاقها فى عام 2014 لمنح السائقين الذين يمتلكون iPhone طريقة آمنة لشراء الوقود أو الغاز، حيث سمحت هذه الميزة الإلكترونية بتسهيل مهمة الشراء بعد الطوابير على محطات الوقود والغاز، ويمكن لمستخدمى Android الوصول إلى نظام أساسى مشابه يسمى Android Auto.