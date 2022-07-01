4 عيوب لا تجوز فى الأضحية .. تجنبها عند الشراء

جدة - نرمين السيد - أوضح المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه يشترط لصحة الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحى، وحدد المواصفات التالية:

▪العوراء البين عورها، أى التى انخسفت عينها، أما التى عورها ليس ببين فتجزئ.

▪المريضة البين مرضها، والمرض البين هو الذى يؤثر على اللحم بحيث لا يؤكل كالجرباء، فإنها لا تجزئ، ويلحق بالمريضة الشاة التى صدم رأسها بشئ، أو تردت من علو، فأغمى عليها.

▪ العرجاء البين ظلعها، فإن كان العرج يسيرا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إن أطاقت المشى مع مثيلتها الصحيحة وتابعت الأكل والرعى والشرب، فهى غير بينة العرج وتجزئ.

▪الكسيرة أو العجفاء التى لا تنقى، وهى الهزيلة التى لا مخ فى عظمها المجوف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة فى الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رسول الله ﷺ: "أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التى لا تنقى". [أخرجه أبو داود والنسائي].

أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيبت فإنه يضحى بها، ولا حرج عليه فى ذلك ما دام غير مفرط.