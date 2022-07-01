«جوجل» تطلق خدمة صوتية جديدة فى تطبيق Meet

جدة - نرمين السيد - وأكدت شركة جوجل، فى تقرير عنها، أنها أضافت قنوات صوتية ذات جودة عالية فى جوجل Meet، مشيرة إلى أن إرسال عدد من الموجات الصوتية عبر السماعتين اليمنى واليسرى.

تحديثات جوجل Duo

وأشارت الشركة، إلى تصميم قنوات الصوت الآحادى؛ لكى يتم وصول الصوت للجميع فى نفس السماعة، حيث يخرج صوت كل مشارك بشكل أكثر وضوحا، وذلك من خلال طرح الإصدار 169 من جوجل Duo الآن عبر متجر Play، وفيه نجد أن التطبيق يعد ميزة جديدة يطلق عليها" الصوت بكلتا الأذنين "أو" فصل الاستريو".

ميزات Duo فى تطبيق Meet

وأوضحت جوجل ميزات أخرى لـDuo فى Meet بالوقت الحالى، موضحة إمكانية إجراء مكالمات فردية على تطبيق Meet قريبا بنفس الطريقة التى يمكن إجراؤها على Duo.

تحديثات جوجل

ويشار إلى أن شركة جوجل Google سيٌفعل ميزة الانتقال إلى الدردشة فى Gmail، وذلك للأشخاص المستخدمين منصة Hangouts على الهاتف المحمول، وذلك بعد الإعلان الأخير من شركة Google بإغلاق Hangouts رسميًا فى نوفمبر المقبل.

ويرغب الكثير من الأشخاص إضافة Hangouts Chrome للانتقال إلى الدردشة على الويب أو تثبيت تطبيق الدردشة على الويب، حيث سيتم ترقية الأشخاص الذين يستخدمون Hangouts فى Gmail على الويب إلى الدردشة فى Gmail.

ويذكر أن شركة جوجل Google لاحظت، فى الآونة الأخيرة، أنه على الرغم من أنها تشجع الجميع على التبديل إلى الدردشة، إلا أن Hangouts على الويب ستظل متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.