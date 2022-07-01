ملكة جمال رومانيا تفوز بلقب Miss World Next Top Model (صور)

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جدة - نرمين السيد - Miss World Next Top Model، هى مسابقة دولية بين أجمل العارضات من 40 دولة حول العالم يتنافسن على هذا اللقب المرخص بالكامل من إيطاليا والمسجل فى جميع أنحاء العالم.
تسابقت على حمل هذا اللقب 28 متسابقة مثلن دولا مثل روسيا وأوكرانيا واليونان والجزائر ومصر ومقدونيا وفرنسا ونيجيريا ورومانيا وبلغاريا.
أناماريا، هى عارضة أزياء عالمية ومؤثرة من أصول رومانية، توقفت عن العمل كموديل عندما أصبحت ملكة جمال أوروبا فى 2021، ووقعت مع العديد من وكالات عرض الأزياء الدولية.
وتتميز أناماريا بأنها تتحدث 4 لغات أجنبية وتحمل شهادة فى الأعمال الدولية والدبلوماسية، وعملت كمستشارة للشؤون الأوروبية ممثلة رومانيا فى بروكسل.
صور .. بينيلوبى كروز نجمة التمثيل وعروض الأزياء
وصرحت أناماريا، أن عروض الأزياء هى شغفها الحقيقى، وهى مهتمة برياضة الغطس إلى جانب التمثيل بعد ظهورها فى مقاطع الفيديو الموسيقية والإعلانات التجارية فى الإمارات العربية المتحدة.
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