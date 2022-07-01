- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
جدة - نرمين السيد - الفتاة تدعى مورجان كولمان، 26 عاما وتعيش فى ملبورن بأستراليا، وعانت منذ سنوات من نمو شعر لحيتها الغزير.
كشفت كولمان، فى تصريحات نقلتها بعض الوكالات العالمية، أنها عانت من ظهور شعر اللحية الكثيف وهى فى الـ11 من عمرها، وأنها استعانت ببعض الوصفات والخلطات إلى جانب شفرات الموس المختلفة للتخلص من لحيتها لتجنب التعليقات القاسية من المتنمرين عليها.
وقالت فى تصريحاتها: "اعتدت على تلقى الكثير من التعليقات السلبية والمشينة من أشخاص سيئين يقولون إننى قبيح، أنا غريب، أنا رجل، أنا متحولة جنسيا".
وبعد 15 عاما من التنمر عليها، قررت مورجان كولمان، إطلاق لحيتها بعدما توقفت عن إزالة الشعر، وقامت بتشجيع الفتيات على فعل الشىء نفسه، وقررت أن تواجه العالم بهذا الشكل الغريب وتتحدى التنمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتاة تطلق لحيتها بعد تعرضها للتنمر طوال 15 عاما (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.