فتاة تطلق لحيتها بعد تعرضها للتنمر طوال 15 عاما (صور) 

جدة - نرمين السيد - الفتاة تدعى مورجان كولمان، 26 عاما وتعيش فى ملبورن بأستراليا، وعانت منذ سنوات من نمو شعر لحيتها الغزير.

كشفت كولمان، فى تصريحات نقلتها بعض الوكالات العالمية، أنها عانت من ظهور شعر اللحية الكثيف وهى فى الـ11 من عمرها، وأنها استعانت ببعض الوصفات والخلطات إلى جانب شفرات الموس المختلفة للتخلص من لحيتها لتجنب التعليقات القاسية من المتنمرين عليها.

وقالت فى تصريحاتها: "اعتدت على تلقى الكثير من التعليقات السلبية والمشينة من أشخاص سيئين يقولون إننى قبيح، أنا غريب، أنا رجل، أنا متحولة جنسيا".

وبعد 15 عاما من التنمر عليها، قررت مورجان كولمان، إطلاق لحيتها بعدما توقفت عن إزالة الشعر، وقامت بتشجيع الفتيات على فعل الشىء نفسه، وقررت أن تواجه العالم بهذا الشكل الغريب وتتحدى التنمر. ⁠