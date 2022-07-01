اليوم العالمى للهندسة المعمارية.. سر الاحتفال به يوم 1 يوليو (صور)

جدة - نرمين السيد - تعرف الهندسة المعمارية بأنها فن وعلم الهندسة والبناء، ويحتل العالملين فى هذا المجال صدارة المشهد بصفتهم أصحاب الخبرات الكبيرة فى التخطيط والعمران إلى جانب الالتزام بالتطور التكنولوجى الموجود فى العالم.





ويحتفل العالم اليوم، الموافق 1 يوليو من كل عام، باليوم العالمى للهندسة المعمارية، هذه المناسبة التى تشجع وتدعم المهندسين المعماريين وتحثهم على التطوير من عملهم.

لماذا 1 يوليو؟

أما عن سر اختيار يوم 1 يوليو للاحتفال بهذه المناسبة فيعود إلى مؤتمر دولى أقيم فى بريطانيا عام 1946، تم فيه إقرار تأسيس منظمة للعاملين فى مجال الهندسة المعمارية، وفى عام 1985 تقرر تحديد موعد للاحتفال.

مصر والهندسة المعمارية

وتولى مصر اهتمام كبير بالهندسة المعمارية، وهذا ما شاهدنا فى احتفالات وزارة الثقافة المصرية الدائمة بالمعماريين المصريين.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشهر الماضى معرض تحت عنوان "المعماريون الرواد فى عشرينيات القرن الماضى" الذى ينظمه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.

معالم الهوية البصرية

وتم تسليط الضوء خلال افتتاح المعرض على المبانى الضخمة المتواجدة فى مصر وتم تدشينها على يد المصريين والأجانب شكلت معالم الهوية البصرية فى البلاد.

تكريم الرواد

لم تكتفى وزارة الثقافة بهذا فحسب، بل قامت بتكرم عدد من رواد هذا المجال، حيث أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرضا دائما للوثائق النادرة حول المعمارى المصرى الراحل حسن فتحى.

وفى ديسمبر من العام الماضى، قامت وزيرة الثقافة بافتتاح المرحلة الأولى لتطوير قرية المعمارى الراحل حسن فتحى بالقرنة الجديدة فى البر الغربى بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

تصميم قرية القرنة

ويعد المهندس المعمارى حسن فتحى، هو صاحب فكرة تصميم قرية القرنة الجديدة فى أغسطس عام 1945، وكانت لهذه القرية شهرة عالمية بسبب كتابه "عمارة الفقراء" الذى سرد فيه قصة بنائها، وأنشأت لاستيعاب حوال 7000 من المهجرين من مناطق المقابر الفرعونية بالبر الغربى لإنقاذها من السرقات والتعديات عليها.

بعدها صدر قرار بتهجيرهم من المقابر وإقامة مساكن بديلة لهم، فخصصت الدولة ميزانية محدودة لبناء القرية الجديدة وتم اختيار الموقع ليكون بعيدا عن المناطق الأثرية وقريبا من السكك الحديدية والأراضى الزراعية على مساحة 50 فدانا.